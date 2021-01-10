Известная актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала себя, восхитив фигурой

На фото красотка позировала в купальнике перед зеркалом возле кровати. Анна снимала себя на телефон в отражение зеркала, взявшись рукой за распущенные волосы. Кошмал не стеснялась своего тела и демонстрировала все его достоинства, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным и манящим. Известно, что сейчас красотка отдыхает в Египте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Море и Солнце целуют", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как снимок был в сторис Инстаграм, но обычно звезду радуют комплиментами:

"Красавица!!!", "Прекрасна фея", "Самая лучшая в мире", "Золушка ты наша!", "Я слепну от твоей красоты не буду открывать глаза пока ты не ответишь", "Желаю Вам хорошего осеннего дня и желаю удачи на съемках", ""Такие яркие фото в такой пасмурный день просто поднимают настроение!Спасибо", "Ляля".

Мы писали, что актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в последних сезонах "Сватов", удивила публику неожиданным постом.

6-летняя звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем во время их первого танца на свадебном торжестве.

Напомним, Женька из "Сватов" показала утонченную красоту крупным планом

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