Известная актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женю-подростка в сериле "Сваты", поделилась новогодним настроением

Как передает Politeka.net, в преддверии праздника девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" тематическое фото. Звезда запечатлена в просторных серых штанах, синей кофте и шерстяной рубашке с разноцветными узорами, которую не стала застегивать. ЕЕ домашний образ дополнили распущенные волосы, которые прикрыли плечи.

Анна Кошмал позировала в комнате перед небольшой наряженной елкой в Харьковским государственном академическшм украинском драматическом театре. Она засунула руку в карман штанов и зажмурилась от удовольствия с трогательной улыбкой на лице.

"В Харькове украшенные улицы создают долгожданное новогоднее настроение🎅🏻🎄 А #ВерныеЖены всего через пару часов выйдут на сцену. Так что скоро увидимся", - отметила Анна Кошмал в описании к снимку.

Пользователи социальной сети высказались о внешнем виде звезды "Сватов" в комментариях, отметив ее прелестное выражение лица:

"Какой уютный лук"; "Обожаю эту улыбку, просто нет сравнения, красотка❤️💋"; "Елочка Вам к лицу !!!😆👍😘"; "Самая лучшая актриса❤️"; "Аня, замечательная❤️. Успехов вам там"; "Богиня"; "Праздничного тебе настроения Анюта 🎄🎄🎄"; "Аня добрый вечер. Поздравляю Вас с первым снегом ❄️❄️❄️😁. А у нас пока снега почти нет, но настроение уже праздничное собираем елку 🎄🎄🎄 и украшаем красивыми игрушками 😉. Скоро и у нас обещают снег, поэтому ждём с нетерпением ❄️ Хорошего вечера 😉".

Напомним, похудевшая Женька из "Сватов" на каблуках переборщила со страстью, задрав платье.

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