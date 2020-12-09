Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в "Сватах", восхитила "вкусными" кадрами
Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в момент подготовки к спектаклю, "вся в делах", но очень обворожительная, несмотря на занятость.
Черно-белые снимки получились выразительными, оставляющими приятное послевкусие - актрисой хочется любоваться вечно.
Анна сидела в гримерке за столиком, в черной обтягивающей блузе с бездонным декольте, окруженная косметикой. На одном из фото девушка держала в руке помаду, на другом - красила губы, кокетливо отведя взгляд в сторону, и на третьем - послала воздушный поцелуйчик фотографу.
"Пока мы с девочками готовимся к выходу на сцену, @viktoriia_aleksandrovna любит нас фотографировать📸 А мы любим ее❤️ #суперкоманда 🤟🏼✨", - подписала кадры Кошмал.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:
"Красавица 🌹"
"Анюта ты как всегда прекрасна"
"Если бы вы были моей сестрой, я бы вас расцеловал!!!❤️"
"Вай Вай какая красота😍❤️🖤🔥"
"Какая красотка🔥 удачи на спектакле❤️"
Ранее мы сообщали, Кошмал умилила домашним фото рядом с елочкой. Девушка позировала в клетчатой рубашке, голубом реглане и светлых штанах, похожих на пижамные.
Ненакрашенная Анна закрыла глаза и наклонила голову к плечу. При этом девушка мило улыбалась.
"В Харькове украшенные улицы создают долгожданное новогоднее настроение🎅🏻🎄 А #ВерныеЖены всего через пару часов выйдут на сцену. Так что скоро увидимся", - подписала фото актриса, сделав анонс спектакля.
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