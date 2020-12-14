Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал показала яркий «цветник» из своих подружек-актрис на съемках «Папик-2»

Актриса, которая запомнилась многим своей ролью внучки главных героев «Сватов» - Женьки, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

После успеха в «Сватах» Кошмал начала активно сниматься в других крупных проектах, одним из которых стал второй сезон сериала «Папик». На новом фото звезда позирует рядом с другими актрисами сериала, в том числе и исполнительницей главной женской роли – Дарьей Петрожицкой.

Актрисы стоят перед зеркалом с букетами цветов в руках и довольно улыбаются.

«Конец смены #Папик2 и одно из 1000 наших фото #Цветник #любимыемалышки», - подписала фото Кошмал.

Ее подписчики активно комментируют пост.

«Когда уже мы увидим втором сезон?», «Какие вы красавицы шикарные», «Красоточки, не терпится на вас посмотреть», «Нео женщины», «Ты очень красива», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кошмал опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в момент подготовки к спектаклю, "вся в делах", но очень обворожительная, несмотря на занятость.

Анна сидела в гримерке за столиком, в черной обтягивающей блузе с бездонным декольте, окруженная косметикой.

Напомним, Женька из "Сватов" распахнула рубашку и заворожила домашним образом у елки.

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Также Politeka писала, что сочная Женька из "Сватов" довела до дрожи любопытным занятием в гримерке: "Мы с девочками...".