Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале "Сваты", восхитила утонченной красотой на новом фото

Снимок 26-летняя артистка разместила на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, украинская актриса Анна Кошмал прославилась ролью Жени в нескольких сезонах полюбившегося зрителям сериала "Сваты". Девушка является перспективной молодой артисткой - она играет в театре и кино, а также делится с поклонниками в соцсетях результатами своей актерской деятельности. В это раз Анна заинтриговала всех новой публикацией - в Новый год выйдет что-то интересное с ее участием, а также восхитила поклонников утонченной красотой на фото.

Кошмал появилась в простой белой блузке, однако с красивой укладкой и макияжем выглядела фантастически и заманчиво.

«Удивительным образом ощущение праздника и новогоднее настроение восполняют творческую энергию. Столько желания создавать, дарить и посвящать себя благим делам. Вы это чувствуете?

Какой в моих силах сделать для вас подарок к НГ?



PS: кое-что уже в работе🎁», - загадочно подписала свой пост Анна.

Внешний вид актрисы очень понравился ее поклонникам, они осыпали телезвезду похвалами и комплиментами в комментариях.

"Какая же вы красивая, утонченная и элегантная😻макияж кстати очень классный) а что за продукт на губах?🙈", "Светитесь позитивом!!! 👏👏👏", " Думаю, нас ждет что-то нереальное🥰", - высказались они.

Ранее мы сообщали, что Кошмал показала обворожительную фотографию.

Анна сидела в гримерке за столиком, в черной обтягивающей блузе с бездонным декольте, окруженная косметикой. На фото девушка держала в руке помаду, потом накрасила губы, кокетливо отведя взгляд в сторону.

Напомним, что похудевшая Женька из "Сватов" на каблуках переборщила со страстью, задрав платье.

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