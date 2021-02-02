Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал показала фото, где запечатлена беременной

26-летняя исполнительница роли Женьки из «Сватов» редко говорит о своей личной жизни. Известно, что она воспитывает сына Михаила, однако его снимками актриса делится крайне редко.

Но в этот раз аристка решила немного приоткрыть завесу своей личной жизнии и, по просьбе фолловеров, поделилась в своем Инстаграм редким архивным фото. Актриса показала, как выглядела еще во время беременности, сообщает Politeka.net,

Кошмал показала фото, на котором сидит за рулем в авто, когда судя по животику, срок у нее уже немаленький. Чтобы сделать кадр более веселым, артистка поставила на него банку с газированным напитком. При этом она смотрит в кадр с невозмутимым видом.

Также у Кошмал спросили о возрасте ее сына. Отвечая, она также показала фото. Сыну актрисы сейчас уже два года.

Напомним, Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года, хотя вместе пара была с 2014 года. Но, поскольку актриса не афиширует личную жизнь, о ее муже практически нет информации. Анна рассказывала, что ее мужчина никак не связан с миром кино, известно, что его зовут Иван.

28 июня 2018 года она родила сына Михаила.

Напомним, раздетая Женька из "Сватов" отдалась жарким поцелуям, о которых мечтают все женщины: "Море и солнце...".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" впервые показала "тайного" мужа, фото со свадьбы: "Красивая пара".

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала утонченную красоту крупным планом: "Что-то нереальное".