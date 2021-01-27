Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал впервые показала, как выглядела во время беременности и раскрыла подробности

26-летняя исполнительница роли Женьки из «Сватов» редко говорит о своей личной жизни. Известно, что она воспитывает двухлетнего сына Михаила, однако его снимками актриса делится крайне редко.

Как сообщает Politeka.net, звезда решила немного приоткрыть завесу тайны и поделилась в своем Инстаграм редкими архивными кадрами. На них она показала, как выглядела еще во время беременности.

Актриса отвечала на вопросы своих подписчиков и поделилась некоторыми подробностями из своего опыта. Так, у Кошмал поинтересовались, на сколько она поправилась за время беременности и как потом худела.

«На 18 кг! Не худела, веганство плавно сделало свое дело», - ответила актриса.

Она также призналась, что не отказывалась от своего привычного веганского рациона во время беременности. По ее мнению, благодаря этому беременность у нее прошла легко.

Само материнство звезда назвала «самым большим счастьем на свете».

«Никакие профессиональные достижения не могут сравниться с этой огромной и необъятной любовью», - написала Кошмал.

Украинцы на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм бурно обсуждают снимки актрисы.

«Какая она милая», «Красивая, здоровья маме и ребенку..по фото и не видно +18кг», «Вот это мячик», - пишут люди.

Напомним, раздетая Женька из "Сватов" отдалась жарким поцелуям, о которых мечтают все женщины: "Море и солнце...".

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" впервые показала "тайного" мужа, фото со свадьбы: "Красивая пара".

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