Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в последних сезонах "Сватов", удивила публику неожиданным постом

Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем во время их первого танца на свадебном торжестве.

Впервые Анна показала супруга так, что можно разглядеть его внешность. Актриса тщательно скрывает от публики возлюбленного, не называя даже его имени. Ранее появилась информация, что молодой человек занимается бизнесом.

Пара поженилась в 2017 году и теперь, получается, отмечает "кожаную свадьбу". К слову, Анна с мужем воспитывают сынишку Михаила, мальчику два годика.

Кошмал никак не стала подписывать фото, оставив только смайлик в виде желтого сердечка.

Публика, тем не менее, порадовалась за актрису:

"Оу! Сегодня?🤩 Поздравляю,котики!🥰"

"Какие красивые😻 будьте счастливы🙌💫"

"Красивая пара😍❤️🌸"

"Огооо😍"

"Бесконечной любви ❤️✨"

"Совет да любовь❤️"

Ранее мы сообщали, Анна с близкого ракурса похвасталась своей юной красотой. Девушка с пышной прической и макияжем в бронзовых тонах сделала селфи.

"Удивительным образом ощущение праздника и новогоднее настроение восполняют творческую энергию. Столько желания создавать, дарить и посвящать себя благим делам. Вы это чувствуете?", - воодушевила поклонников Кошмал.

"Какая же вы красивая, утонченная и элегантная😻макияж кстати очень классный) а что за продукт на губах?🙈", "Светитесь позитивом!!! 👏👏👏", " Думаю, нас ждет что-то нереальное🥰", - высказались они.

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