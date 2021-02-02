Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал показала фото, де зображена вагітною

26-річна виконавиця ролі Женьки з «Сватів» рідко говорить про своє особисте життя. Відомо, що вона виховує сина Михайла, проте його знімками актриса ділиться вкрай рідко.

Але цього разу арістка вирішила трохи відкрити завісу свого особистого життя і, на прохання фоловерів, поділилася в своєму Instagram рідкісним архівним фото. Актриса показала, як виглядала ще під час вагітності, повідомляє Politeka.net,

Кошмал показала фото, на якому сидить за кермом в авто, коли судячи по животику, термін у неї вже немаленький. Щоб зробити кадр більш веселим, артистка поставила на нього банку з газованим напоєм. При цьому вона дивиться в кадр з незворушним виглядом.

Також у Кошмал запитали про вік її сина. Відповідаючи, вона також показала фото. Синові актриси зараз вже два роки.

Нагадаємо, Анна Кошмал вийшла заміж взимку 2017 року, хоча разом пара була з 2014 року. Але, оскільки актриса не афішує особисте життя, про її чоловіка практично немає інформації. Анна розповідала, що її чоловік ніяк не пов'язаний зі світом кіно, відомо, що його звуть Іван.

28 червня 2018 року вона народила сина Михайла.

Нагадаємо, роздягнена Женька зі "Сватів" віддалася жарким поцілункам, про які мріють всі жінки:" Море і сонце...".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" вперше показала "таємного" чоловіка, фото з весілля:"красива пара".

Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" показала витончену красу крупним планом:"щось нереальне".