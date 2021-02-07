Главные актеры "Сватов" Федор Добронравов и Анатолий Васильев поразили переменами во внешности

Главные герои нашумевшего сериала "Сваты" полюбились многим за свою харизму и неподдельные эмоции, которые актеры воплотили на экране. И в ожидании выхода 7-го сезона ситкома на странице о сериале в соцсети Instagram показали, как они выглядели в детстве, пишет Politeka.net.

В Сети показали, как выглядели знаменитые Федор Добронравов и Анатолий Васильев, сыгравшие таких разных сватов Ивана Будько и Юрия Ковалева и веселивших зрителей своими приключениями.

Фотография представлена в виде коллажа, где улыбающиеся актеры показаны в том возрасте, когда они появились в "Сватах". Смеющийся Федор Добронравов очаровывает своей неповторимой улыбкой, стоя вполоборота к камере, так же как и Анатолий Васильев радует хорошим настроением и добродушной улыбкой.

Но совсем другими актеры предстали на своих детских фотографиях, которые были сделаны еще в черно-белом цвете. Маленький Добронравов уже с малых лет тренировался позировать перед камерой и оттачивал свое мастерство широко и искренне улыбаясь на снимке. Вероятно, чтобы не мучиться с волосами, родители маленького Феди стригли его налысо и одевали в простую одежду советского производства, поскольку Добронравов родился в простой семье, а его родители были обычными рабочими.

А вот Анатолий Васильев был серьезным мальчиком, с детства проявлявшим интерес к театру и драме. На фото он позирует без улыбки, с важным видом подперев подбородок одной рукой. Мальчик носил короткую стрижку и отличался серьезным взглядом, хотя родился и вырос в семье советского чиновника, который пользовался авторитетом.

Поклонники любимых актеров в комментариях к публикации отметили, что больше всех с детства изменился именно Васильев.

"Иван нет, а Анатолич да", "Иван Степанович не меняется", "Стали ещё краше!!!", "Наши дорогие артисты Васильев и Добронравов", "Вы очень обаятельны!!!", "Обожаю их!!!", "Люблю вас",- написали фолловеры.

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