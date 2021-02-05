Актрисі Тетяні Іваненко легендарний бард Володимир Висоцький присвятив як мінімум дві пісні

Артистка Театру драми і комедії на Таганці померла на 80-му році життя в російській столиці. Про це повідомляє агентство міських новин "Москва" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відзначається, що восени 2018 року у артистки віднялися ноги. Вона жила в невеликій квартирі в одному зі спальних районів столиці і рідко покидала будинок. Від спілкування з журналістами завжди відмовлялася.

Роман Висоцького з Іваненко почався, коли вони працювали в Театрі на Таганці в середині 60-х. Вони часто їздили разом в кіноекспедиції і на гастролі. Висоцький присвятив подрузі щонайменше дві пісні (одна з них "Про два красивих автомобіля") - але разом вони ніколи не жили.

У 1972 році у Тетяни народилася дочка Анастасія — за широко поширеною серед сучасників в театральних і кінематографічних колах версії батьком дитини був саме Висоцький. Володимир Семенович цього офіційно ніколи не визнавав, однак і спростувань не робив. Прізвище дочки Тетяна дала своє.

Тетяна Іваненко народилася 31 грудня 1941 року в Москві, в сім'ї військовослужбовця. Вступила до Театрального училища ім. Б. Щукіна, де провчилася рік, після чого перевелася на акторський факультет ВДІКу. У 1966 році була прийнята в трупу Театру драми і комедії на Таганці, де і пройшло все її творче життя. За кілька десятиліть зіграла безліч ролей.

Раніше ми показували, як виглядає внучка Висоцького та Іваненко. У Анастасії яку бард так і не визнав своєю "кровинушкою", теж народилася дочка. Про дівчину відомо, що їй 21 рік, вона закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови і зараз опановує медичні науки.

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