Актрисе Татьяне Иваненко легендарный бард Владимир Высоцкий посвятил как минимум две песни

Артистка Театра драмы и комедии на Таганке скончалась на 80-м году жизни в российской столице. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что осенью 2018 года у артистки отнялись ноги. Она жила в небольшой квартире в одном из спальных районов столицы и редко покидала дом. От общения с журналистами всегда отказывалась.

Роман Высоцкого с Иваненко начался, когда они работали в Театре на Таганке в середине 60-х. Они часто ездили вместе в киноэкспедиции и на гастроли. Высоцкий посвятил подруге по меньшей мере две песни (одна из них "О двух красивых автомобилях") - но вместе они никогда не жили.

В 1972 году у Татьяны родилась дочь Анастасия — по широко распространенной среди современников в театральных и кинематографических кругах версии отцом ребенка был именно Высоцкий. Сам Владимир Семенович этого официально никогда не признавал, однако и опровержений не делал. Фамилию дочери Татьяна дала свою.

Татьяна Иваненко родилась 31 декабря 1941 года в Москве, в семье военнослужащего. Поступила в Театральное училище им. Б.Щукина, где проучилась год, после чего перевелась на актерский факультет ВГИКа. В 1966 году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где и прошла вся её творческая жизнь. За несколько десятилетий сыграла множество ролей.

Ранее мы показывали, как выглядит внучка Высоцкого и Иваненко. У Анастасии которую бард так и не признал своей "кровинушкой", тоже родилась дочь. О девушке известно, что ей 21 год, она окончила школу с углубленным изучением французского языка и сейчас постигает медицинские науки.

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