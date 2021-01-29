По ней будут бесконечно скучать

На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон

Она стала первой в истории афроамериканкой, получившей "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

О смерти Тайсон сообщила ее семья через ее менеджера Ларри Томпсона, не раскрыв причину смерти актрисы, пишет Associated Press.



"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем . На этот раз, пожалуйста, позвольте семье уединиться", - говорится в заявлении, распространенном через Томпсона.

Бывшая модель начала свою карьеру на экране с эпизодических ролей, но приобрела известность в начале 1970-х годов, когда чернокожие женщины начали получать главные роли. Она была поистине королевой кино и первопроходцем.

Сисели Тайсон сыграла Кошку Тилетту в музыкальной сказке "Синяя птица" (1976), Сипси Пиви в "Жареных зеленых помидорах" (1991), а также снялась более чем в 150 фильмах и сериалах.

В 1973 году Тайсон была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Саундер". В 1974 и 1994 актриса получила две премии Emmy. Также она снималась в таких фильмах и сериалах, как "Жареные зеленые помидоры" (1991), "Благодаря Винн Дикси" (2005), "Прислуга" (2011), сериал "Как избежать наказания за убийство" (2014 - 2020).

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