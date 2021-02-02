В московському Театрі ім. Вахтангова пройшло прощання з Василем Лановим



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Його поховають на Новодівичому кладовищі. Як передає Politeka.net , артист помер 28 січня після зараження коронавірусом у віці 87 років.Його поховають на Новодівичому кладовищі.

Сотні людей прийшли проводити в останню путь легендарного радянського актора, а його дружина, яка також перехворіла коронавірусом, ледь стримувала сльози.

"Біля труни сидять близькі актора - його третя дружина Ірина Купченко і старший син Олександр Лановий. На ледь тримається на ногах 72-річну Ірину Петрівну боляче дивитися. Стільки горя і радості було у них за ці півстоліття! Вісім років тому вони поховали молодшого сина. Сьогодні ж вона прощається з чоловіком...", - повідомили російські ЗМІ.

Коронавірус у Василя Ланового та його дружини Ірини Купченко підтвердився на початку року. В кінці січня дружину актора змогли відпустити на лікування додому, але її чоловіка підключили до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем Василем Лановим, сам вже не дихає:"надії лікарів виявилися марними".

Як повідомляла Politeka, збожеволілий Лановий назвав Україну "посміховиськом" через Росію: "вони стали слугами...".

Також Politeka писала, що російський актор Лановий з ненавистю назвав українців "братами".