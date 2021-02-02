Як передає Politeka.net, артист помер 28 січня після зараження коронавірусом у віці 87 років.
Його поховають на Новодівичому кладовищі.
Сотні людей прийшли проводити в останню путь легендарного радянського актора, а його дружина, яка також перехворіла коронавірусом, ледь стримувала сльози.
"Біля труни сидять близькі актора - його третя дружина Ірина Купченко і старший син Олександр Лановий. На ледь тримається на ногах 72-річну Ірину Петрівну боляче дивитися. Стільки горя і радості було у них за ці півстоліття! Вісім років тому вони поховали молодшого сина. Сьогодні ж вона прощається з чоловіком...", - повідомили російські ЗМІ.
Коронавірус у Василя Ланового та його дружини Ірини Купченко підтвердився на початку року. В кінці січня дружину актора змогли відпустити на лікування додому, але її чоловіка підключили до апарату ШВЛ.
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Як повідомляла Politeka, збожеволілий Лановий назвав Україну "посміховиськом" через Росію: "вони стали слугами...".
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