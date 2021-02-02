Как передает Politeka.net, артист умер 28 января после заражения коронавирусом в возрасте 87 лет.
Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Сотни людей пришли проводить в последний путь легендарного советского актера, а его жена, которая также переболела коронавирусом, едва сдерживала слезы.
"Возле гроба сидят близкие актера – его третья жена Ирина Купченко и старший сын Александр Лановой. На едва держащуюся на ногах 72-летнюю Ирину Петровну больно смотреть. Столько горя и радости было у них за эти полвека! Восемь лет назад они похоронили младшего сына. Сегодня же она прощается с мужем…", - сообщили российские СМИ.
Коронавирус у Василия Ланового и его жены Ирины Купченко подтвердился в начале года. В конце января жену актера смогли отпустить на лечение домой, но ее супруга подключили к аппарату ИВЛ.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
«Скоро свадьба»: подопечная Потапа подогрела слухи о романе с Позитивом из «Время и Стекло»
Горбунов ошеломил внешностью рядом с «беременной» Осадчей: «Юра не стареет, такой как в…»
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Напомним, беда с легендарным актером-красавцем Василием Лановым, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".
Как сообщала Politeka, обезумевший Лановой назвал Украину "посмешищем" из-за России: "они стали слугами...".
Также Politeka писала, что российский актер Лановой с ненавистью назвал украинцев "братьями".