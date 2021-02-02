В московском Театре им. Вахтангова прошло прощание с Василием Лановым



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Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Как передает Politeka.net , артист умер 28 января после заражения коронавирусом в возрасте 87 лет.Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Сотни людей пришли проводить в последний путь легендарного советского актера, а его жена, которая также переболела коронавирусом, едва сдерживала слезы.

"Возле гроба сидят близкие актера – его третья жена Ирина Купченко и старший сын Александр Лановой. На едва держащуюся на ногах 72-летнюю Ирину Петровну больно смотреть. Столько горя и радости было у них за эти полвека! Восемь лет назад они похоронили младшего сына. Сегодня же она прощается с мужем…", - сообщили российские СМИ.

Коронавирус у Василия Ланового и его жены Ирины Купченко подтвердился в начале года. В конце января жену актера смогли отпустить на лечение домой, но ее супруга подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, беда с легендарным актером-красавцем Василием Лановым, сам уже не дышит: "Надежды врачей оказались тщетными".

Как сообщала Politeka, обезумевший Лановой назвал Украину "посмешищем" из-за России: "они стали слугами...".

Также Politeka писала, что российский актер Лановой с ненавистью назвал украинцев "братьями".