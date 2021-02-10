В Сети сообщили о смерти российской актрисы, звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич

Артистка само прокомментировала произошедшее на своей странице в Инстаграм.

«Жесть какая. Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла, в Яндексе обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в чёткой и честной работе наших СМИ. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная?? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало. Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!», - написала актриса.

Хилькевич отреагировала на произошедшее с юмором, однако призналась, что было очень неприятно.

«Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась. Так что, если вы это читаете сейчас, то уберите, пожалуйста, эту ремарку. Не сейчас))) у меня много планов и незавершённых дел», - отметила она.

Фолловеры поддержали артистку.

«С возрождением!», «Ну с кем не бывает 😂😂 я тоже иногда умираю после работы а патом на утро как заново родился», «Блин это ужас, но я поржала😂 Очень угарно написала пост», «Умерла отжившая себя твоя часть», «О Боже какой бред они пишут», «Всегда интересно, кто выдумывает такое?! Вроде смешно.. но становится грустно, если родственники прочтут такое до того, как узнают правда», - пишут в комментариях.

Отметим, актриса Анна Хилькевич внесена в базу «Миротворец» за поездки в оккупированный Россией Крым. В базу нарушителей Анна внесена после выступлений в Симферополе.

Напомним, муж Тодоренко из "Орла и решки" не сдержался, увидев роскошный бюст звезды "Универа" Самбурской.

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