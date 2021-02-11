Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", похвалилася розтяжкою

На фото Кендіс позувала в чорних шортиках і білому ТОПі. Красуня була на килимку для занять, де однією ногою стояла на килимку, другу задерла вгору, а руками дотягнулася до підлоги. Поза вийшла дуже ефектною і навіть пікантною, А розтяжка дівчини вражає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Які ніжки", "найкрасивіша мама в світі", "Приголомшлива", "я вірю, що ви можете спокійно посидіти"," дуже спокуслива і красива красуня", ти не можеш бути такою богинею", " Боже мій, як чудово ...", "Неймовірний постріл", "ось вона мій ангел з золотим волоссям", "потрібно тебе заарештувати за надмірну красу", "вона така маленька, а вже модель в Крутій компанії, неймовірна дівчина".

Ми писали, що модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Свейнпол любить епатувати публіку відвертими знімками.

Модель представила спокусливі кадри в сторіз свого Instagram. На одному знімку Кендіс позувала, стоячи спиною в купальнику. Видно, що красуня повністю в піску і навіть волосся не пошкодувала.

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