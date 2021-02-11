Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", похвасталась растяжкой

На фото Кэндис позировала в черных шортиках и белом топе. Красотка была на коврике для занятий, где одной ногой стояла на коврике, вторую задрала вверх, а руками дотянулась до пола. Поза получилась очень эффектной и даже пикантной, а растяжка девушки впечатляет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Какие ножки", "самая красивая мама в мире", "Оглушающая", "Я верю, что вы можете спокойно посидеть", "Очень соблазнительная и красивая красотка", Ты не можешь быть такой богиней", "Боже мой, как чудесно ...", "Невероятный выстрел", "Вот она мой ангел с золотыми волосами", "Нужно тебя арестовать за чрезмерную красоту", "Она такая маленькая, а уже модель в крутой компании, невероятная девушка".

Мы писали, что модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол любит эпатировать публику откровенными снимками.

Модель представила соблазнительные кадры в Сториз своего Инстаграм. На одном снимке Кэндис позировала, стоя спиной в купальнике. Видно, что красотка полностью в песке и даже волос не пожалела.

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