Стала відома можлива дата бою Олександром Усиком і Джо Джойсом

Як передає Politeka.net інформацію опублікували на EverythingBoxing в Twitter.



"Олександр Усик-Джо Джойс. Переговори щодо бою за Тимчасовий титул чемпіона WBO в суперважкій вазі просуваються дуже добре, досягти угоди планується наступного тижня. 17 квітня - робоча дата цього бою", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, обидва боксери вже почали підготовку до бою.

Нагадаємо, що в 2013 році Усик і Джойс вже зустрічалися на рингу під час Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів присудили українському спортсмену.

Раніше Усик зізнався, що в пріоритеті у нього бій за пояс WBO.

"У наступному бою хочу боксувати за чемпіонський пояс. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій", - зізнався Олександр Усик. - "Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати".

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