Стала известна возможная дата боя Александром Усиком и Джо Джойсом

Как передает Politeka.net, информацию опубликовали на EverythingBoxing в Twitter.



"Александр Усик - Джо Джойс. Переговоры по бою за временный титул чемпиона WBO в супертяжелом весе продвигаются очень хорошо, достичь соглашения планируется на следующей неделе. 17 апреля - рабочая дата этого боя", - говорится в сообщении.

По информации, оба боксера уже начали подготовку к бою.

Напомним, что в 2013 году Усик и Джойс уже встречались на ринге во время Всемирной боксерской суперсерии. Тогда победу единогласным решением судей присудили украинскому спортсмену.

Ранее Усик признался, что в приоритете у него бой за пояс WBO.

"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой" , - признался Александр Усик. - "Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить".

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "С другими только на русском"

Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой: "Не заслуживает..."

Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри: "Вперед, братик!"







