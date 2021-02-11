Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі показала форми в ніжній сукні

Зірка вже давно сяє в Голлівуді, а з кожним роком кількість її шанувальників тільки зростає, передає Politeka.net.

Фанати створюють фан-сторінки, присвячені кумиру і діляться її старими й новими знімками.

Так, в одній з груп вирішили згадати образ артистки в ніжній весняній сукні з запаморочливим декольте.

Красуня виглядала свіжо і вишукано. Шовк з принтом з ніжних квітів підкреслив форми знаменитості.

Ніжний наряд ледь не зісковзнув з плечей знаменитості.

Волосся Джолі було світлим, воно акуратно лягло на одне з плечей. Артистка посміхнулася і дивилася вдалину.

Варто відзначити, що знімок був зроблений у 2004 році в рамках одного із заходів.

Фото було оприлюднено в одній з непопулярних груп, тому не зібрало багато коментарів і вийшло всього понад 100 лайків.

Користувачі мережі написала артистці багато приємних слів.

"Солодка красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі харчується збалансовано. Актриса є кожні 3-4 години й потроху.

Зірка не їсть копченості, жирне м'ясо і рибу, а також жирні молочні продукти, солодощі та цукор. Зате в її раціоні завжди є біле м'ясо птиці, біле м'ясо риби, морепродукти сухофрукти і мед.

Знайомий зірки розповів, що та іноді дозволяє собі келих вина, але завжди стежить за тим, щоб раціон включав не більше 600 калорій в день.

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