Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли показала формы в нежном платье

Звезда уже давно сияет в Голливуде, а с каждым годом количество ее поклонников только растет, передает Politeka.net.

Фанаты создают фан-странички, посвященные кумиру и делятся ее старыми и новыми снимками.

Так, в одной из групп решили вспомнить образ артистки в нежном весеннем платье с головокружительным декольте.

Красотка выглядела свежо и изысканно. Шелк с принтом из нежных цветов подчеркнул формы знаменитости.

Нежный наряд едва не соскользнул с плеч знаменитости.

Волосы Джоли были светлыми, они аккуратно легли на одно из плеч. Артистка улыбнулась и смотрела вдаль.

Стоит отметить, что снимок был сделан в 2004 году в рамках одного из мероприятий.

Фото было обнародовано в одной из непопулярных групп, поэтому не собрало много комментариев и получилось всего более 100 лайков.

Пользователи сети написала артистке много приятных слов.

"Сладкая красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли питается сбалансировано. Актриса есть каждые 3-4 часа и понемногу.

Звезда не ест копчености, жирное мясо и рыбу, а также жирные молочные продукты, сладости и сахар. Зато в ее рационе всегда есть белое мясо птицы, белое мясо рыбы, морепродукты сухофрукты и мед.

Знакомый звезды рассказал, что та иногда позволяет себе бокал вина, но всегда следит за тем, чтобы рацион включал не более 600 калорий в день.

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