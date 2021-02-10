Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян потрапила в об'єктив після купання
Зірка завоювала величезну популярність у всьому світі, тому де б вона не була за нею слідують папараці, пише Politeka.net. Фотографії розлітаються мережею і згадуються знову і знову.
Цього разу в одній з груп був опублікований знімок моделі під час того, як вона купалася.
Красуня одягла чорний топ на голе тіло. Крізь тканину проглядалися найпотаємніші деталі. Мокрий топ був напівпрозорим і обтягнув соковиті форми зірки.
Кім також одягла чорні трусики на товстій резинці, яка впивалася в шкіру.
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Зірка зачесала мокре волосся назад.
Шкіра красуні блищала від крапель води і приманювала погляд.
Всім своїм виглядом модель спокушала, ніби нічого не підозрюючи про це.
За дев'ять годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель компліментами.
"Моє серце не витримує такої краси", - написав користувач мережі.
Відзначимо, Кім Кардашьян для підтримки форм їла мало цукру і вуглеводів, а також віддавала перевагу стравам з високим вмістом білка.
Зараз же зірка радить шанувальникам дотримуватися балансу калорій, білків, жирів і вуглеводів (КБЖУ). Зірка відмовилася від фастфуду та іншої шкідливої їжі.
Правильне харчування, вважає Кардашьян, не повинно бути єдиним способом підтримувати красу і здоров'я. Грамотний раціон - це лише частина комплексного підходу, в який також входять заняття з тренером в залі.
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