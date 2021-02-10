Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян попала в объектив после купания

Звезда завоевала огромную популярность во всем мире, поэтому где бы она не была за ней следуют папарацци, пишет Politeka.net. Фотографии разлетаются по сети и вспоминаются снова и снова.

В этот раз в одной из групп был опубликован снимок модели во время того, как она купалась.

Красотка надела черный топ на голое тело. Сквозь ткань проглядывались самые сокровенные детали. Мокрый топ был полупрозрачным и обтянул сочные формы звезды.

Ким также надела черные трусики на толстой резинке, которая впивалась в кожу.

Звезда зачесала мокрые волосы назад.

Кожа красотки блестела от капель воды и приманивала взгляд.

Всем своим видом модель соблазняла, будто ничего не подозревая об этом.

За девять часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель комплиментами.

"Мое сердце не выдерживает такой красоты", - написал пользователь сети.

Отметим, Ким Кардашьян для поддержания форм ела мало сахара и углеводов, а также отдавала предпочтение блюдам с высоким содержанием белка.

Сейчас же звезда советует поклонникам соблюдать баланс калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Звезда отказалась от фастфуда и другой вредной пищи.

Правильное питание, считает Кардашьян, не должно быть единственным способом поддерживать красоту и здоровье. Грамотный рацион - это лишь часть комплексного подхода, в который также входят занятия с тренером в зале.

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