Погода в Україні 11 лютого не дасть українцям перепочити, заливши країну дощами і засипавши снігом
Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в середу українці продовжать страждати від рясних опадів. Дощів і снігу не передбачається лише в декількох областях.
Так, західні області продовжить засипати сніг, який місцями буде переходити в мокрий сніг. Вдень температура повітря там опуститься до -2..-6 градусів. Буде холодно і волого. Погодні умови будуть важкими, як для прогулянки, так і для переміщення транспорту.
У східних регіонах буде більш спокійна обстановка. Вдень температура повітря там підніметься до 3-6 градусів тепла. Очікуються невеликі дощі.
У центральних і північних регіонах також очікуються опади. Мінусова температура від -1 до -6 призведе до того, що рясні снігопади будуть переходити в мокрий сніг, створюючи проблеми українцям.
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На півдні 11 лютого буде найтепліше. Вдень температура повітря там прогріється до 7-12 градусів. В Одеській області пройде невеликий дощ, а ось в Херсонській і Миколаївській областях буде сонячно і без опадів.
Також опадів не очікується в Запорізькій області.
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