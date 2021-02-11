Погода в Украине 11 февраля не даст украинцам передохнуть, залив страну дождями и засыпав снегом
Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в среду украинцы продолжат страдать от обильных осадков. Дождей и снега не предвидится лишь в нескольких областях.
Так, западные области продолжит засыпать снег, местами переходящий в мокрый снег. Днем температура воздуха там опустится до -2..-6 градусов. Будет холодно и влажно. Погодные условия будут трудными, как для прогулки, так и для перемещения транспорта.
В восточных регионах будет более спокойная обстановка. Днем температура воздуха там поднимется до 3-6 градусов тепла. Ожидаются небольшие дожди.
В центральных и северных регионах также ожидаются осадки. Минусовая температура от -1 до -6 приведет к тому, что обильные снегопады будут переходить в мокрый снег, создавая проблемы украинцам.
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На Юге 11 февраля будет теплее всего. Днем температура воздуха там прогреется до 7-12 градусов. В Одесской области пройдет небольшой дождь, а вот в Херсонской и Николаевской областях будет солнечно и без осадков.
Также осадков не ожидается в Запорожской области.
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