Все дуже серйозно

На Закарпатті очікуються сильні зливи та можливі підтоплення

У нижніх течіях річок Іршавка, Боржава та Тиса спостерігається значне підвищення рівнів води, повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім того в селі Сокирниця Тиса впритул наблизилася до траси державного значення, а Боржава затопила частину дороги Шаланки - В. Ком'яти.

Також у селах Заріччя, Сільце, Вільхівка, Боржавське, Великі Ком'яти спостерігається підтоплення сільськогосподарських угідь.

Повідомляють також про значне підвищення рівня води в річці Уж. В Ужгороді та навколишніх селах спостерігається підтоплення.

Варто відзначити, що погода також продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.

Якщо вчора було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то сьогодні через дощ і танення снігу утворився справжній потоп.

Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження. Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.



Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря Ви ще не бачили".

Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження.

Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається.