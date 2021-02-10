На Закарпатті очікуються сильні зливи та можливі підтоплення
У нижніх течіях річок Іршавка, Боржава та Тиса спостерігається значне підвищення рівнів води, повідомляють місцеві ЗМІ.
Крім того в селі Сокирниця Тиса впритул наблизилася до траси державного значення, а Боржава затопила частину дороги Шаланки - В. Ком'яти.
Також у селах Заріччя, Сільце, Вільхівка, Боржавське, Великі Ком'яти спостерігається підтоплення сільськогосподарських угідь.
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Повідомляють також про значне підвищення рівня води в річці Уж. В Ужгороді та навколишніх селах спостерігається підтоплення.
Варто відзначити, що погода також продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.
Якщо вчора було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то сьогодні через дощ і танення снігу утворився справжній потоп.
Раніше повідомлялося, що ожеледь стала причиною 34 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одеси. Всі автомобілі отримали механічні пошкодження. Найбільша кількість аварій сталася в Київській районі міста-13.
Нагадаємо, що біля берегів Одеси вітер підняв триметрові хвилі, відео: "Такого моря Ви ще не бачили".
Як повідомляла Politeka, стихія вийде з-під контролю в Одесі, жителів просять залишатися вдома: оголошено штормове попередження.
Також Politeka писала, безжальна стихія атакувала Одесу, дороги перетворилися на ковзанку: відео того, що відбувається.