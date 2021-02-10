На Закарпатье ожидаются сильные ливни и возможные подтопления
В нижних течениях рек Иршавка, Боржава и Тиса наблюдается значительное повышение уровней воды, сообщают местные СМИ.
Кроме того в селе Сокирница Тиса вплотную приблизилась к трассе государственного значения, а Боржава затопила часть дороги Шаланки - В. Комяты.
Также в селах Заречье, Сельцо, Ольховка, Боржавское, Большие Комяты наблюдается подтопление сельскохозяйственных угодий.
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Сообщают также о значительном повышении уровня воды в реке Уж. В Ужгороде и окружающих селах наблюдается подтопление.
Стоит отметить, что погода также продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.
Если вчера было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то сегодня из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.
Ранее сообщалось, что гололед стал причиной 34 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Все автомобили получили механические повреждения. Наибольшее количество аварий произошло в Киевской районе города — 13.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели".
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение.
Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего.