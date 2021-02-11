Астрологи склали список найбільш питущих знаків Зодіаку, який, можливо, вас здивує

Всі ми можемо перекинути келишок інший, проте є п'ять знаків Зодіаку, які легко можуть забути про свою "міру" (або взагалі про таку не знати), та й привід, щоб напитися, їм зовсім не потрібен.

Отже, хто ж вони, ці "безпросвітні алкоголіки" в порядку від самого нешкідливого до повного п'яниці, читайте в жартівливому гороскопі Рoliteka.net.

П'яте місце

Стрільці щиро люблять випити, приводом може послужити все, що завгодно, а, будучи напідпитку, починають висловлювати оточуючим все, що думають. Від освідчень у коханні до образи в п'яного стрільця розгін дуже малий.

Мають завидну особливість: можуть пити багато без шкоди для здоров'я, споюючи при цьому всіх навколо. Під градусом, Стрільців тягне на пригоди, можуть сісти в перший-ліпший поїзд і опинитися в іншому місті. найбільш полюбляють напої з екзотичними й складними назвами.

Четверте місце

Риби абсолютно не вміють пити. Навіть від мінімальної дози алкоголю їх може понести в "нетрі". Під градусом риби роблять дурниці, часом небезпечні для їхнього життя. При цьому вони не можуть зупинитися: варто почати з дегустації елітних напоїв, як вже приймають на душу все підряд і побільше.

Третє місце

Овен п'яніє стрімко і, будучи під градусом, справжній шибайголова. Його тягне на будь-яке геройство. П'яні Овни нерідко травмують себе та інших. Тому з часом друзі починають уникати галасливих пиятик з овнами. Самотність викликає у них страждання, тому вони ще більше погіршують ситуацію з алкоголем.

Овни воліють серйозні напої - віскі та коньяк. Не нехтують і горілкою. Чим сильніше і міцніше випите, тим впевненіше вони себе почувають.

Друге місце

Близнюки, у яких, як правило, багато друзів, встигають відвідати всі алкогольні вечірки, на які їх покликали. Ці галасливі гуляки блищать дотепністю в тостах і можуть влаштовувати пікантні конкурси. Вони здатні вживати алкоголь стоячи, сидячи, лежачи і догори ногами. Після декількох чарок близнюки втрачають голову.

Та й без компанії близнюки будуть відчувати себе прекрасно, враховуючи двоїсту натуру, вони самі собі відмінні товариші по чарці.

Перше місце

Скорпіона алкоголь розкріпачує по-особливому: з суворого скептика і стриманого циніка він перетворюється в нешкідливого жартівника і "душку" компанії.

Всі прагнуть напоїти скорпіона, щоб розгадати його таємниці. Побачити приховане під його численними масками. Алкоголь - потужний афродизіак для скорпіона. Під градусом велелюбність цих ловеласів проявляється у всій красі.

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