Астрологи составили список самых пьющих знаков Зодиака, который, возможно, вас удивит

Все мы можем опрокинуть бокальчик другой, однако есть пять знаков зодиака, которые легко могут забыть о своей "мере" (или вообще о таковой не знать), да и повод, чтобы напиться, им вовсе не нужен.

Итак, кто же они, эти "беспросветные алкоголики" в порядке от самого безобидного до полного пропойцы, читайте в шуточном гороскопе Рoliteka.net.

Пятое место

Стрельцы искренне любят выпить, поводом может послужить все, что угодно, а, будучи под хмельком, начинают высказывать окружающим все, что думают. От признаний в любви до оскроблений у пьяного стрельца разгон очень маленький.

Обладают завидной особенностью: могут пить много без вреда для здоровья, спаивая при этом всех вокруг. Под градусом, стрельцов тянет на приключения, могут сесть в первый попавшийся поезд и очутиться в другом городе. Предпочитают напитки с экзотическими и сложными названиями.

Четвертое место

Рыбы абсолютно не умеют пить. Даже от минимальной дозы алкоголя их может унести в "дебри". Под градусом рыбы совершают глупости, порой опасные для их жизни. При этом они не могут остановиться: стоит начать с дегустации элитных напитков, как уже мешают все подряд и побольше.

Третье место

Овен пьянеет стремительно и, будучи под градусом, настоящий сорвиголова. Его тянет на любое геройство. Пьяные Овны нередко травмируют себя и других. Потому со временем друзья начинают избегать шумных попоек с овнами. Одиночество вызывает у них страдания, поэтому они еще больше усугубляют ситуацию с алкоголем.

Овны предпочитают серьезные напитки – виски и коньяк. Не пренебрегают и водкой. Чем сильнее и крепче выпитое, тем увереннее они себя чувствуют.

Второе место

Близнецы, у которых, как правило, много друзей, успевают посетить все алкогольные вечеринки, на которые их позвали. Эти шумные гуляки блещут остроумием в тостах и могут устраивать пикантные конкурсы. Они способны употреблять алкоголь стоя, сидя, лежа и вверх ногами. После нескольких рюмок Близнецы теряют голову.

Да и без компании близнецы будут чувствовать себя прекрасно, учитывая двойственную натуру, они сами себе отличные собутыльники.

Первое место

Скорпиона алкоголь раскрепощает по-особенному: из сурового скептика и сдержанного циника он превращается в безобидного шутника и "душку" компании.

Все стремятся напоить Скорпиона, чтоб разгадать его тайны. Увидеть скрытое под его многочисленными масками. Алкоголь – мощный афродизиак для Скорпиона. Под градусом любвеобильность этих ловеласов проявляется во всей красе.

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