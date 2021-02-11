Ірина Кудашова, зірка серіалу "Школа" і улюблениця Михайла Поплавського, показала себе і розповіла про свою професію

На фото Ірина позувала в топі, шкіряних штанях і капелюшку. Зірка стояла біля стіни, піднявши руки вгору. Дівчина залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від об'єктива камери. Кудашова засвітила плоский животик, який виявився зовсім не прикритий, що відразу оцінили фанати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обіцяла вам розповісти про мою професію. Пам'ятаю, коли була в 6 класі, заповнювала щоденник і писала в ньому про те, що мрію бути актрисою. І в принципі не пам'ятаю дня, коли я цього не хотіла.

Я в театрі грала з 6 років, знімалася в масовках ( їх було небагато, так як я з Чернігова, а їздити до Києва не було можливості).

Першою головною роллю в моїй кар'єрі стала роль Нікі в найпопулярнішому серіалі про підлітків»Школа". Після нього з'явилася аудиторія, і це стало відправною точкою", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця фотосесія впала мені в душу!", "Які фотки, гаряче", "Сама сама", "Ля яка", "Ну це пожежа", "неймовірно красива", "захоплююся тобою", "натхненник".

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