Ирина Кудашова, звезда сериала "Школа" и любимица Михаила Поплавского, показала себя и рассказала о своей профессии

На фото Ирина позировала в топе, кожаных штанах и шляпке. Звезда стояла у стены, подняв руки вверх. Девушка оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от объектива камеры. Кудашова засветила плоский животик, который оказался совсем не прикрыт, что сразу оценили фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обещала вам рассказать про мою профессию. Помню, когда была в 6 классе, заполняла дневник и писала в нём о том, что мечтаю быть актрисой. И в принципе не помню дня, когда я этого не хотела.

Я в театре играла с 6 лет, снималась в массовках ( их было немного, так как я из Чернигова, а ездить в Киев не было возможности).

Первой главной ролью в моей карьере стала роль Ники в самом популярном сериале про подростков «Школа». После него появилась аудитория, и это стало отправной точкой", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Эта фотосессия упала мне в душу!", "Какие фотки, горячо", "Самая самая", "Ля какая", "Ну это пожар", "Невероятно красивая", "Восхищаюсь тобой", "Вдохновитель".

Напомним, красотка из «Школы» засветила все в экстремально коротком платье

А еще Politeka писала, что звезда сериала «Школа» в леопарде возбудила откровенным фото

Также Politeka сообщала, что любимые герои сериала «Школа» лично встретятся с украинцами



