Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая является любимицей Михаила Поплавского и звезда сериала "Школа", показала, как развлекается
На фото красотка показалась в бикини, сидя в джакузи. Звезда дополнила образ интересным макияжем, а смотрела Ирина прямо в объектив камеры. Кудашова спрятала все самое пикантное за пеной, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Тут или тут?", - подписала фото в сторис Ира.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Классная фигура и купальник", "Милашка", "А татуировка настоящая или временное", "Маленькая девочка", "Ого, красотка, хочу к тебе", "Ты красивая, будто тебя нарисовали", "Бомба фигура", "Ух ты, как горячо", "Купальник класс, где брала?", "Откуда такой замечательный купальник?", "Чего завораживаешь, звезда".
Известно, что девушка стала популярной благодаря роли Вероники Тихоновой в сериале "Школа", который стал самым рейтинговым украинском телевидении в 17-18-х годах. Красотка успела сыграть еще несколько ролей, но на менее запоминающихся проектах. Звездная актриса училась на авторском курсе Михаила Поплавского "Акулы PR".
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