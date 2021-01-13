Украинская актриса Елизавета Василенко, сыгравшая главную роль в сериале "Школа", покорила яркой внешностью

Звезда покорила ярким образом в белоснежном топике, пишет Politeka.net. Красотка продемонстрировала изгибы на улице.

Елизавета позировала на заснеженной улице в белом топике, который обтянул ее грудь, тонкую талию и плоский живот.

Также красотка надела серые спортивные штаны, которые выделили ее упругие ягодицы.

Елизавета дополнила образ различными аксессуарами, в том числе розовой шапочкой.

Примечательно, что красотка неожиданно "посидела", видимо, она надела парик.

Она улыбалась и на одном из кадров даже показала язык.

"Как вам такое?🦋💖", - написала артистка.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Пупсик маленький ❤️", "Красивая 🛼", "Со своими волосами намноооого круче, а так, как все, со своими волосами сразу интерес вызываешь", "Почему когда я вижу Лизу сразу нажимаю на лайк?🥺🧸❤️", "Красиво😍, но много фотошопа", "Невероятно красивая", "Почему никто не понимает что это парик😐", "Тебе идёт😍,но и со своими лучше💖", "У меня мурашки по коже🤤♥️", "Ого, тебе очень идёт😍", "Тебе не идёт этот цвет волос(", "Кайф😻", "Охренеть, я один дар речи потерял? 😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что на момент съемок сериала "Школа" Елизавета Василенко была совершеннолетней, поэтому она не скромничала и смело размещала в соцсетях откровенные обнаженные фото.

Напомним, что Лиза Василенко из сериала "Школа" повертела перед друзьями аппетитным "орешком": "Повезло с такими...".

Как сообщала Politeka, Елизавете Василенко с подружками "переплюнули" моделей Victoria’s Secret: "Ангелы существуют".

Также Politeka писала, что Лиза Василенко показала свои главные достоинства в крохотном белье: "Модели Victoria’s Secret позавидуют".