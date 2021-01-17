Украинская актриса и блогер Елизавета Василенко, сыгравшая главную роль в сериале "Школа", приняла участие в новых съемках

Артистка продолжает активную творческую деятельность, пишет Politeka.net. Так, звезда засветилась в видеоработе поющего блогера Тимура Сорокина. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Елизавета была в коротенькой юбочке и сетчатых колготках. По сюжету девушка сидела, задрав ножки в аудитории, когда к ней подошел Тимур. Последний потянул Василенко за ноги и оба стали играть в крестики-нолики, рисуя их в сетке колготок.

Елизавета разместила у себя в сторис кадры после съемки.

Звезда сидела все также в аудитории, а за кадром был слышен голос второго блогера.

Красотка улыбалась, задрав юбочку и показав крестики и нолики, нарисованные на ее ногах.

К слову кадры клипа были размещены на странице блогера и за три часа собрали более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Ну вы просто🤤🖤", "Ооо трудные подростки 😻❤️ ", "как же качественно", "Только вчера ностальгировала по вашим с Лизой видео, любимые 💖", "твои повы - реально отдельное произведение искусства", "Тебе только🔥 и играть подростка", "Мы что-то не знаем. Они такие милашкии", "давайте посчитаем, в скольки таких же видео ты уже снялся хаххахха", "вам наверно щекотно было", "Как же скучали по вашим видео ❤️", "Вау, очень круто получилось❤️😍", "Почему вы не встречаетесь, у вас всё гормонично и внешне и внутренни🙏🤗", - написали поклонники.

Напомним, что Лиза Василенко из сериала "Школа" повертела перед друзьями аппетитным "орешком": "Повезло с такими...".

Как сообщала Politeka, Елизавете Василенко с подружками "переплюнули" моделей Victoria’s Secret: "Ангелы существуют".

Также Politeka писала, что Лиза Василенко показала свои главные достоинства в крохотном белье: "Модели Victoria’s Secret позавидуют".