Украинская актриса Елизавета Василенко, сыгравшая главную роль в сериале "Школа", блеснула красотой в пикантном новогоднем наряде
Как пишет Рoliteka.net, артистка показала новое фото на своей странице в Инстаграм.
Василенко запечатлена в красном платье с тонкими лямками и декольте, украшенным белым пушком. Ее образ дополняют макияж с акцентом на губы, накрашенные насыщенно красной помадой и оранжевый маникюр.
В таком виде девушка улеглась под елкой возле горы подарков, как будто и сама маскируется под один из них. Рядом с ней актрисой лежит новогодний колпак.
Василенко буквально засыпали комплиментами после такого снимка, хотя разве могло быть иначе.
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«Какая красивая», «Шикарная», «Блин, Лиза, Ты идеальная», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Лиза Василенко взвинтила публику соблазнительным образом. 22-летняя актриса раскрепостилась, надев обтягивающий топик и махровую кофту. Красотка показала, как выглядит в повседневной жизни. Девушка позировала возле крыльца дома. Она высоко задрала руки, обнажив прелестный животик.
Напомним, что Лиза Василенко из сериала "Школа" повертела перед друзьями аппетитным "орешком": "Повезло с такими...".
Как сообщала Politeka, Елизавете Василенко с подружками "переплюнули" моделей Victoria’s Secret: "Ангелы существуют".
Также Politeka писала, что Лиза Василенко показала свои главные достоинства в крохотном белье: "Модели Victoria’s Secret позавидуют".