Курс валют в Україні 12 лютого остаточно засмутить українців

Як передає Politeka.net з посиланням на свіжі дані Нацбанку України, гривня продовжить своє падіння після тривалого періоду зміцнення. При цьому, падати українська валюта буде набагато швидше, ніж рости в ціні.

Так, у п'ятницю 1 долар коштуватиме 27,83 гривні, хоча днем раніше його можна було купити за 27,76 гривень. Більше того, 10 лютого «зелені» продавали за 27,64 гривень. Це означає, що всього за два дні гривня просіла майже на 20 копійок.

З євро ситуація ще гірша. 12 лютого Євро продаватимуть за 33,81 гривні, хоча днем раніше європейську валюту продавали по 33,66 гривень, а два дні тому – за 33,44 гривні. Таким чином, гривня по відношенню до євро за два дні просіла майже на 40 копійок.

Незважаючи на таке стрімке падіння, експерти відзначають, що гривня в першому кварталі 2021 року буде вести себе стабільно, а курс буде коливатися в межах 27,5-28 гривень. Це пов'язано з тим, що в Україну зайшла валютна виручка від експортерів. При цьому, очікувати, що курс долара опуститься до 27 гривень не варто, - впевнені аналітики.

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