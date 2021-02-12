Курс валют в Украине 12 февраля окончательно расстроит украинцев

Как передает Politeka.net со ссылкой на свежие данные Нацбанка Украины, гривна продолжит свое падение после длительного периода укрепления. При этом, падать украинская валюта будет намного быстрее, чем расти в цене.

Так, в пятницу 1 доллар будет стоить 27,83 гривны, хотя днем раньше его можно было купить за 27,76 гривен. Более того, 10 февраля «зеленые» продавали за 27,64 гривен. Это значит, что всего за два дня гривна просела почти на 20 копеек.

С евро ситуация еще хуже. 12 февраля евро будут продавать за 33,81 гривны, хотя днем раньше европейскую валюту продавали по 33,66 гривен, а два дня назад – за 33,44 гривны. Таким образом, гривна по отношению к евро за два дня просела почти на 40 копеек.

Несмотря на столь стремительное падение, эксперты отмечают, что гривна в первом квартале 2021 года будет вести себя стабильно, а курс будет колебаться в пределах 27,5-28 гривен. Это связано с тем, что в Украину зашла валютная выручка от экспортеров. При этом, ожидать, что курс доллара опустится до 27 гривен не стоит, - уверены аналитики.

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