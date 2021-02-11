Курс валют в Україні 11 лютого засмутить українців, які звикли до поступового зміцнення національної валюти
Як пише Politeka.net з посиланням на дані НБУ, в середу гривня покаже падіння, як по відношенню до долара, так і в порівнянні з європейською валютою.
Відомо, що 11 лютого 1 долар продаватимуть по 27,76 гривень. Це більш ніж на 10 копійок дорожче, ніж днем раніше. У вівторок "зелені" продавали по 27,64 гривень. Таким чином, гривня вирушила в круте піке після тривалого зміцнення позицій.
Євро теж задав українській валюті спеку. У середу 1 євро можна буде купити за 33,66 гривні, хоча днем раніше європейську валюту продавали по 33,44 гривні.
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Незважаючи на різке падіння, експерти прогнозують, що курс гривні залишиться стабільним у першому кварталі 2021 року. Це пов'язано з тим, що експортери заводять в Україну валютну виручку. Крім цього, сам долар по відношенню до основних валют світу трохи просів, що відобразилося і на його співвідношенні з гривнею.
За прогнозами експертів, найближчим часом ми можемо побачити долар по 27,5 гривень, але нижче курс валют навряд чи опуститься. Восени гривні прогнозують поступове падіння.
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