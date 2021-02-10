Долар в середу чекає рекордне падіння на тлі зміцнилася гривні

Так, згідно з офіційними даними на сайті НБУ, долар 10 лютого оновить мінімум з вересня минулого року. Гривня зросла по відношенню до американської валюти більш ніж на 2 копійки.

У той же час, євро зміг відіграти позиції після зниження минулого тижня. Європейська валюта зросла в ціні на 18 копійок.

Відповідно до даних НБУ, офіційні курси валют 10 лютого складуть:

- долар-27,64 гривень

– євро-33,44 гривень.

Зазначимо, що курс долара порівняно з гривнею знижується вже більше тижня. Останній раз нижчі цифри були зафіксовані ще у вересні 2020 року.

У свою чергу, на міжбанку курс долара у продажу піднявся на 7 копійок і склав 27,67 гривень. У покупці долар подорожчав на 6 копійок – до 27,70 гривень. Курс євро виріс на 18 копійок і досяг позначки в 33,51 гривень.

У свою чергу, експерти прогнозують, що в лютому гривню чекає падіння на 5-10 копійок по відношенню до долара.

Також експерти поки не рекомендують українцям бігти в обмінники і масово здавати валюту в банки.

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