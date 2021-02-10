Долар в середу чекає рекордне падіння на тлі зміцнилася гривні
Так, згідно з офіційними даними на сайті НБУ, долар 10 лютого оновить мінімум з вересня минулого року. Гривня зросла по відношенню до американської валюти більш ніж на 2 копійки.
У той же час, євро зміг відіграти позиції після зниження минулого тижня. Європейська валюта зросла в ціні на 18 копійок.
Відповідно до даних НБУ, офіційні курси валют 10 лютого складуть:
- долар-27,64 гривень
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– євро-33,44 гривень.
Зазначимо, що курс долара порівняно з гривнею знижується вже більше тижня. Останній раз нижчі цифри були зафіксовані ще у вересні 2020 року.
У свою чергу, на міжбанку курс долара у продажу піднявся на 7 копійок і склав 27,67 гривень. У покупці долар подорожчав на 6 копійок – до 27,70 гривень. Курс євро виріс на 18 копійок і досяг позначки в 33,51 гривень.
У свою чергу, експерти прогнозують, що в лютому гривню чекає падіння на 5-10 копійок по відношенню до долара.
Також експерти поки не рекомендують українцям бігти в обмінники і масово здавати валюту в банки.
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