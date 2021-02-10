Доллар в среду ждет рекордное падение на фоне укрепившейся гривны

Так, согласно с официальными данными на сайте НБУ, доллар 10 февраля обновит минимум с сентября прошлого года. Гривна выросла по отношению к американской валюте более чем на 2 копейки.

В то же время, евро смог отыграть позиции после снижения на прошлой неделе. Европейская валюта выросла в цене на 18 копеек.

В соответствии с данными НБУ, официальные курсы валют 10 февраля составят:

- доллар – 27,64 гривен

- евро – 33,44 гривен.

Отметим, что курс доллара по сравнения с гривной снижается уже больше недели. Последний раз более низкие цифры были зафиксированы еще в сентябре 2020 года.

В свою очередь, на межбанке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек и составил 27,67 гривен. В покупке доллар подорожал на 6 копеек – до 27,70 гривен. Курс евро вырос на 18 копеек и достиг отметки в 33,51 гривен.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в феврале гривну ждет падение на 5-10 копеек по отношению к доллару.

Также эксперты пока не рекомендуют украинцам бежать в обменники и массово сдавать валюту в банки.

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