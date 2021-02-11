Курс валют в Украине 11 февраля расстроит украинцев, привыкших к постепенному укреплению национальной валюты

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, в среду гривна покажет падение, как по отношению к доллару, так и в сравнении с европейской валютой.

Известно, что 11 февраля 1 доллар будут продавать по 27,76 гривен. Это более чем на 10 копеек дороже, чем днем ранее. Во вторник «зеленые» продавали по 27,64 гривен. Таким образом, гривна отправилась в крутое пике после длительного укрепления позиций.

Евро тоже задал украинской валюте жару. В среду 1 евро можно будет купить за 33,66 гривны, хотя днем раньше европейскую валюту продавали по 33,44 гривны.

Несмотря на резкое падение, эксперты прогнозируют, что курс гривны останется стабильным в первом квартале 2021 года. Это связано с тем, что экспортеры заводят в Украину валютную выручку. Кроме этого, сам доллар по отношению к основным валютам мира немного просел, что отразилось и на его соотношении с гривной.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время мы можем увидеть доллар по 27,5 гривен, но ниже курс валют вряд ли опустится. Осенью гривне прогнозируют постепенное падение.

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