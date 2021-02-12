Погода в Україні 12 лютого здивує різкими перепадами в залежності від регіону

Як передає Politeka.net з посиланням на свіжі дані Укргідрометцентру, в п'ятницю в Україні буде як холодна зимова погода, так і весняна відлига. При цьому, у всіх без винятку областях України очікуються опади.

Так, на захід країни прийде справжня зима з морозами і снігом. Вдень у західних областях очікується до 10-12 градусів морозу. Сніг йтиме і вдень, і вночі.

У центральних областях буде трохи тепліше, але також морозно. Вдень у Київській та Черкаській областях очікується близько 7-11 градусів морозу. Сніг продовжить засипати регіони.

На Сході, на відміну від інших областей, буде по-весняному тепла і дощова погода. Вдень у східних областях температура підніметься до 2-7 градусів тепла. Дощі продовжать мучити жителів східних регіонів.

У південних областях у п'ятницю очікується сніг і мінусова температура. Вдень температура на півдні опуститься до 5-8 градусів морозу. Винятком буде Херсонська область, де очікується близько 4 градусів тепла і мокрий сніг.

У північних регіонах пройде сніг при температурі 4-9 градусів морозу. Вже 13 лютого в багатьох областях України обійдеться без опадів.

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