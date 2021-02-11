Лютий буде щедрим на опади й погодні "гойдалки", коли люті морози будуть чергуватися з періодами невеликого потепління

При цьому днів з температурою повітря вище нуля практично не буде. Погода в Україні до кінця лютого ще здивує українців. Згідно з прогнозами синоптиків, до кінця місяця буде вкрай холодно, пише РБК-Україна.

Особливо сильні морози очікуються наступного тижня в північній і західній частині України, трохи "м'якше" буде на Сході і Півдні.

У Києві з 15 по 19 лютого синоптики обіцяють морози до мінус 20-28 градусів вночі й мінус 14-21 вдень. При цьому буде переважно сонячно без опадів.

В останній тиждень лютого температура трохи підвищиться, але морози не відступлять. Крім того, в кінці лютого повернуться активні снігопади.

У Харкові максимально стовпчики термометрів опустяться до -19 °C вночі і -13 °C вдень. Сильні снігопади обіцяють в кінці місяця.

У Львові синоптики прогнозують морози до -24 °C вночі й -15 °C вдень, а також снігопади протягом 22-25 лютого.

Не обійде стороною сильне похолодання й Одесу. Синоптики попередили про 18-градусні морози вночі й 10-11-градусні вдень. Значні опади випадуть 24-26 лютого.

Раніше ми повідомляли, за інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, з 14 лютого в Україну знову увірветься різке похолодання до 10 градусів вдень і 13-17 градусів нижче нуля в нічний час доби. З 18 лютого в Україні стане тепліше: стовпчики термометрів показуватимуть від 3 морозу до 2 градусів тепла, зате засипле снігом.

Нагадаємо, ситуація з погодою в Києві посилиться ще більше: які неприємності підготувала стихія найближчим часом

Як повідомляла Politeka, Одесу захлеснуть сильні морози, розкриті небезпечні дати: "пік похолодання припаде на..."

Також Politeka писала, що зима задасть українцям прочуханку, погода різко зміниться: "значні опади накриють..."