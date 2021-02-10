Давно не было такой зимы

В Украине продолжат царствовать обильные осадки в виде снега и дождя

В среду, 10 февраля, морозы в Украине начнут отступать, однако продолжатся осадки. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозу, на большей части страны температура днем будет со знаком плюс.

Холоднее всего будет в северных областях, где днем ожидается от -5 до – 7 градусов, а ночью температура опустится до -12…-14. В этом регионе пройдет снег. Особенно сильные снегопады ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

На Западе в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ночью пройдет снег, а днем без особых осадков. В остальных областях региона снег будет идти и днем, и ночью. В Черновицкой области к нему прибавится еще и дождь. Ночью температура опустится до -3…-6 градусов, а днем столбики термометров покажут до 0…-4.

В восточных областях ожидается снег с мокрым дождем. Минусовая температура ожидается только ночью – до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +2+4 градусов.

Теплее всего будет в южных областях, где ночью будет от +1 до +3, а днем – от +8 до +10. Здесь осадков не ожидается.

В Киеве днем и ночью также будет идти снег. Ночью температура будет колебаться от -7 до – 9 градусов, а днем – от -3 до -5.

Напомним, стихия бушует на Львовщине, километры дорог обездвижены: синоптики предупреждают об опасности.

Как сообщала Politeka, погода уготовила жесткие испытания, температурные качели и мокрый снег добьют украинцев: каким регионам не повезло.

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