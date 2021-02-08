"Просим быть очень внимательными и осторожными"

Погода в Украине в начале недели резко ухудшится и принесет сильные дожди и снегопады

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в понедельник, 8 февраля, в Украину вернутся морозы.

Так, в западных областях температура опустится до -2…-4 градусов. Также в этом регионе ожидается снег. При этом, на Закарпатье сохранится тепло до +7…+9 градусов, поэтому вместо снега стоит ждать сильных ливней.

Холоднее всего будет на Севере страны, где днем ожидается от -6 до -10 градусов, а ночью температура опустится до -11…-20. В северных областях ожидается сильный снегопад.

В центре Украины также пройдет снег, а температура днем составит от -3 до -6 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -5…-13 градусов.

В южных областях ночью ожидается от 3 до 6 градусов мороза, однако днем потеплеет до +3…+7 градусов. Здесь пройдет дождь со снегом.

На Востоке температура днем опустится до -3…-6 градусов, а ночью – до -7…-14.

В связи с ухудшением погодных условия пресс-служба патрульной полиции выпустила заявление, в котором предупредила водителей об опасностях на дорогах. Украинцев попросили по возможности воздержаться от езды на автомобилях.

«Синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье — снег с дождем и гололед», - предупреждают правоохранители.

«Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без крайней необходимости», -добавили в Укргидрометцентре в связи с ухудшением погодных условий.

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