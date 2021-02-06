В Украине ухудшатся погодные условия в ближайшие дни
Как передает Politeka.net, о грядущей непогоде предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Выходные в стране станут поистине зимними: ночью столбики термометров опустятся 12-18 мороза, а северных областях местами ожидается -24. Днем температура будет удерживаться на уровне 5-13 ниже ноля.
Ссылаясь на данные синоптиков, в ведомстве сообщили, что значительный снег накроет Львовщину и Ивано-Франковскую область. На дорогах ожидается гололед, порывы ветра достигнут отметки в 20 метров за секунду.
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В Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области непогода придет в воскресенье: метели, снежные заносы, снег 20-30 см в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).
Снегом накроет и столицу.
"Порывы ветра 15-20 м / с, метели, снежные заносы, (снег 15-20 см), на дорогах гололедица (И уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 градусов мороза, днем 7-10 градусов мороза", - говорится в сообщении.
В МВС предупредили украинцев о правилах пребывания на улице в морозную погоду.
- Не носите на морозе металлические украшения, они притягивают холод.
- Не употребляйте алкогольных напитков, «согреться» таким образом - миф. Алкоголь способствует высокой потере тепла.
- Перед выходом на мороз необходимо поесть, это придаст энергии.
- Если ваша прогулка обещает быть длинной, делайте перерывы на чай / кофе, чтобы отогреться.
Напомним, погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: каким областям достанется.
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