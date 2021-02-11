Февраль будет щедрым на осадки и погодные "качели", когда лютые морозы будут чередоваться с периодами небольшого потепления
При этом дней с температурой воздуха выше нуля практически не будет. Погода в Украине до конца февраля еще удивит украинцев. Согласно прогнозам синоптиков, до конца месяца будет крайне холодно, пишет РБК-Украина.
Особенно сильные морозы ожидаются на следующей неделе в северной и западной части Украины, немного "мягче" будет на Востоке и Юге.
В Киеве с 15 по 19 февраля синоптики обещают морозы до минус 20-28 градусов ночью и минус 14-21 днем. При этом будет преимущественно солнечно без осадков.
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В последнюю неделю февраля температура немного повысится, но морозы не отступят. Кроме того, в конце февраля вернутся активные снегопады.
В Харькове максимально столбики термометров опустятся до -19 °C ночью и -13 °C днем. Сильные снегопады обещают к концу месяца.
Во Львове синоптики прогнозируют морозы до -24 °C ночью и -15 °C днем, а также снегопады в течение 22-25 февраля.
Не обойдет стороной сильное похолодание и Одессу. Синоптики предупредили о 18-градусных морозах ночью и 10-11-градусных днем. Значительные осадки выпадут 24-26 февраля.
Ранее мы сообщали, по информации народного синоптика Леонида Горбаня, с 14 февраля в Украину вновь ворвется резкое похолодание до 10 градусов днем и 13-17 градусов ниже нуля в ночное время суток. С 18 февраля в Украине станет теплее: столбики термометров будут показывать от 3 мороза до 2 градусов тепла, но зато засыпет снегом.
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