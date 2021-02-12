Погода в Украине 12 февраля удивит резкими перепадами в зависимости от региона

Как передает Politeka.net со ссылкой на свежие данные Укргидрометцентра, в пятницу в Украине будет как холодная зимняя погода, так и весенняя оттепель. При этом, во всех без исключения областях Украины ожидаются осадки.

Так, на Запад страны придет настоящая зима с морозами и снегом. Днем в западных областях ожидается до 10-12 градусов мороза. Снег будет идти и днем, и ночью.

В центральных областях будет немного теплее, но также морозно. Днем в Киевской и Черкасской областях ожидается около 7-11 градусов мороза. Снег продолжит засыпать регионы.

На Востоке, в отличие от других областей, будет по-весеннему теплая и дождливая погода. Днем в восточных областях температура поднимется до 2-7 градусов тепла. Дожди продолжат мучить жителей восточных регионов.

В южных областях в пятницу ожидается снег и минусовая температура. Днем температура на Юге опустится до 5-8 градусов мороза. Исключением будет Херсонская область, где ожидается около 4 градусов тепла и мокрый снег.

В северных регионах пройдет снег при температуре 4-9 градусов мороза. Уже 13 февраля во многих областях Украины обойдется без осадков.

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