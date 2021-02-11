Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників новим відео та анонсувала дещо цікаве

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Хілтон у соцмережі.

Так, в акаунті скандальної знаменитості з'явилось яскраве і динамічне відео зі зйомок, однак з яких - невідомо. Періс запропонувала шанувальникам самим вгадати, що за сюрприз на них чекає.

"Готуємо щось грандіозне завтра о 9 ранку за тихоокеанським стандартним часом! Залишайтеся з нами! Коментуйте нижче та повідомте мені ваші здогади про те, що буде!" - написала вона.

Періс Хілтон традиційно отримала безліч компліментів від шанувальників. Також багато людей висловили свою думку з приводу того, що ж за інтригу вирішила зберегти модель. Варіанти були найрізноманітнішими - від нової пісні або парфумів до вагітності.

"Королева", "Хлопчик або дівчинка", "О боже, ти шикарна", "Вагітність", "Нові парфуми?", "Нова пісня", "Нарешті нова музика", "Неймовірна краса", "Богиня", "Шикарна жінка", "Ти неперевершена!", "Дуже-дуже чекаємо", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

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